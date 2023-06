Non solo Kulusevski, la Juventus dovrà adesso cercare di trovare una nuova destinazione agli altri giocatori che rientreranno dai prestiti come Zakaria, Arthur e Mckennie. Per quanto riguarda lo statunitense, il Galatasaray è molto interessato e secondo Gazzetta.it, il club turco sarebbe pronto a trattare su una cifra intorno ai 30 milioni di euro.