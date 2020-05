La Juve continua a seguire Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City che però Guardiola sta cercando in ogni modo di blindare. Il brasiliano di 23 anni va in scadenza nel 2023 ma stando a quanto riporta il The Sun, i Citizens starebbero pensando di offrire al talento sudamericano un rinnovo di contratto da oltre 7 milioni di euro a stagione. Un segnale importante nei confronti del club bianconero che ha messo nel mirino anche i vari Werner, Milik e Mauro Icardi. Il polacco del Napoli, ad oggi, è il nome in cima alla lista di Paratici per motivi tecnici ma pure economici.