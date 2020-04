Come scrive La Gazzetta dello Sport, il futuro di Sami Khedira alla Juve è incerto. Il tedesco ha giocato l'ultima partita con la Juve il 26 novembre scorso, contro l'Atletico Madrid, prima di sottoporsi all'intervento di pulizia artroscopica del ginocchio sinistro e contro l'Inter è tornato tra i convocati. "​Ora aspetta la ripresa del campionato - analizza il quotidiano -, lui che quest’anno quando è sceso in campo con la maglia bianconera (17 partite in tutte le competizioni) non ha mai perso. C’è da scommettere che Sarri alla sua intelligenza, e alla sua tecnica non rinuncerà, ma il futuro resta comunque un’incognita per via di un ingaggio (6 milioni di euro netti) pesante. In quel ruolo (mezzala) la Juve ha pure Ramsey".