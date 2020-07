Stando a quanto riporta As, il futuro in Blancos di James Rodriguez è tutt’altro che scontato. Come si legge sul quotidiano spagnolo, il tecnico del Real Madrid ha gettato dubbi sulla permanenza del colombiano. Così si riaprono anche le piste che portano in Italia, dove ci sono Juventus e Napoli che avevano corteggiato James nella passata sessione di mercato estiva. Tuttavia, in pole rimane l’Everton di Carlo Ancelotti, da sempre grande estimatore del fantasista ex Bayern Monaco, tanto da portarlo con sé in diverse squadre.