Un occhio al rush finale in campionato, l'altro al mercato estivo. La Juventus lavora su due fronti e, negli uffici della Continassa, si delineano le strategie in vista della sessione di calciomercato, in entrata e in uscita. Su questo secondo fronte, potrebbero esserci movimenti a centrocampo. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, infatti, sia Arthur che Rabiot potrebbero essere ceduti, per liberare spazio salariale e slot in rosa per prospetti giovani e con costi mantenuti.