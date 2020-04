Secondo quanto riportato da El Clarin il River Plate starebbe sognando il grande ritorno dell'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain. L'argentino che potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione, tonerebbe così in patria e nella sua ex squadra. Il giocatore liberebbe così uno slot in attacco, con la possibilità di investire su un sostituto. Tra i vari nomi che si accostano alla Juventus anche quello dell'attaccane del Manchester City, Gabriel Jesus. Fabio Paratici è attento alle varie situazioni di mercato, pronto anche alle possibili uscite nella prossima finestra estiva.