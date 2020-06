Il Borussia Dortmund avrebbe già terminato la ricerca per il sostituto di Achraf Hakimi, che a fine stagione tornerà con tutte le probabilità del caso al Real Madrid, proprietario del suo cartellino. Ricerca terminata con successo. Il club tedesco punta a chiudere in fretta per Thomas Meunier, terzino in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e in passato accostato anche alla Juventus. La trattativa sarebbe al rush finale, tanto che, secondo Kicker, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità, con il belga pronto a correre in fascia al Signal Iduna Park, all’ombra del Muro giallonero.