Un attaccante in grado di finalizzare e risolvere il problema della sterilità offensiva. La Juventus, per il mercato di gennaio, è in cerca di questo profilo. Tra i diversi nomi fatti, anche quello di Edinson Cavani, in uscita dal Manchester United. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però: "Scendono vertiginosamente le quotazioni di Edison Cavani. ‘El Matador’ si era offerto nei giorni scorsi ma ora è sempre più vicino a lasciare il Manchester United per iniziare una nuova esperienza nella Liga Spagnola."