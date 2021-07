Ogni anno, all’inizio del ritiro precampionato della, i campi della Continassa si popolano di giovani di belle speranze aggregati alla Prima squadra, campioni affermati su cui i tifosi sono pronti a puntare e giocatori che, per un motivo o per un altro, sono fuori dal progetto sportivo bianconero e attendono solo di conoscere la propria destinazione. Tra questi, Marko. Il croato, a causa dei diversi infortuni che ne hanno rallentato la crescita, non fa più parte dei piani della Juventus eFUTURO –. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, le dirigenze sarebbero a lavoro per limare i dettagli e chiudere la trattativa. Il giocatore ha un contratto con la Juventus fino al 2023 ed è difficile, in questo momento, venderlo a titolo definitivo.