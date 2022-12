Tra gli esterni cercati dallascrive il Corriere di Torino,è quello che convince di più, soprattutto in prospettiva. L'ostacolo in questo caso però riguarda la valutazione del giocatore, visto che il club spagnolo chiede circa 30 milioni per cederlo. Per questo, al momento, è complicato pensare che la dirigenza bianconera decida di fare un investimento del genere.