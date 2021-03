Svecchiare la rosa, continuare a puntare sui giovani talenti e dare qualità ad un reparto che da anni è in sofferenza. Queste, presumibilmente, saranno le linee guida per la prossima sessione di calciomercato della Juventus. Nella lista della spesa di Paratici da diverso tempo compare un nome che sembrerebbe rispecchiare tutte le caratteristiche sopra elencate: Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 in forza al Rennes. Secondo quanto riporta Le Parisien, il Real Madrid si sarebbe tirato fuori dalla corsa e i buoni rapporti tra la Juventus e la società transalpina potrebbero fare il resto.