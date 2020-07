La Juve è a caccia del centravanti del futuro per completare il tridente con Dybala e Ronaldo. Tra i profili che piacciono alla dirigenza c'è anche quello di Duvan Zapata, assoluto protagonista dell'Atalanta che sta stupendo tutti in campionato e in Champions. I bianconeri hanno avviato i primi contatti ma il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di far partire il colombiano, valutato tra i 70 e gli 80 milioni di euro. L'Atalanta l'aveva preso dalla Sampdoria per 24 milioni tra prestito e riscatto, il prezzo si è impennato dopo i 26 gol segnati in nerazzurro.