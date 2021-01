E' ancora in stand by la trattativa per Bryan Reynolds. La Juve ha superato la concorrenza portandosi in pole per il terzino dei Dallas, ma come riporta Tuttosport negli ultimi giorni c'è stata una frenata per il giocatore: secondo il quotidiano, infatti, Fabio Paratici sta ancora cercando un club dove poter 'parcheggiare' Reynolds, che non ha la cittadinanza europea ma la Juve non ha più slot disponibili per gli extracomunitari. Le due possibili destinazioni dove poter girare l'americano, al momento, sono il Cagliari e il Genoa.