Arek Milik ha detto sì alla Juve. Il centravanti polacco vuole riabbracciare Maurizio Sarri in bianconero, il suo entourage anche per questo non può che valutare gelidamente tutte le altre opzioni. Ma l'accordo con il Napoli non c'è. O non c'è ancora. Anche perché la carta Federico Bernardeschi è complicata: per Rino Gattuso è il profilo ideale per sostituire Callejon e anche il presidente De Laurentiis avrebbe avallato il suo arrivo, se non avesse firmato recentemente con l'agenzia di Jay-Z per i diritti d'immagine. Questo è il nodo per lo scambio, ma si continua a trattare cercando la quadra.