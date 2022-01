Ancora una volta, il possibile arrivo di Mauro Icardi in bianconero potrebbe sfumare. Mai come questa volta, l'attaccante argentino sembrava prossimo all'approdo alla Continassa. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, la dirigenza vorrebbe trattenere Morata e anche Allegri sarebbe convinto di questa scelta. In questo scenario, si raffredda la pista che porterebbe all'attaccante del PSG.