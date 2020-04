L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tra le parole del tecnico portoghese, è arrivata anche l'incoronazione per Lorenzo Pellegrini: il giocatore è in trattative per il rinnovo, così da togliere la clausola da 30 milioni che ha messo in allarme anche la Juventus. Ecco le parole di Fonseca: "Se Pellegrini può essere capitano? Onestamente sì. Lorenzo ha un carattere forte per diventare un giorno capitano. In questo momento abbiamo Dzeko, ma in futuro Pellegrini potrà raccogliere la fascia da capitano".