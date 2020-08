L’allenatore del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Barcellona, valida per un posto nelle semifinali di Champions League. Nell’occasione, Flick ha glissato sul futuro di Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo accostato in sede di mercato alla Juventus: “Ora siamo tutti concentrati sulla Champions League, come Thiago. Sono tutti concentrati, è una partita molto speciale. Ora siamo fra le otto squadre migliori d’Europa, abbiamo grandi aspettative”.