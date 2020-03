La Juve non ha smesso di pensare a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia per il quale Cellino chiede non meno di 50 milioni di euro. Il talentino classe 2000, però, è anche nel mirino dell'Inter e di squadre spagnole tra cui il Real Madrid. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui i contatti in direzione Juve sarebbero comunque fitti. Già a gennaio, come avevamo scritto qui su Ilbianconero.com, Fabio Paratici aveva portato avanti le trattative con il Brescia che però spara alto per il gioiellino che tutti vogliono.