Lacontinua a monitorare da vicino la situazione di Kalidou. Il contratto del centrale senegalese è in scadenza nel 2023 e la Vecchia Signora lo ha inserito in cima alla lista dei desideri. Da parte sua, però, il Napoli continua a lavorare per il rinnovo, come riporta calciomercato.com: "Non sarà facile confermare i 6 milioni netti che percepisce attualmente Koulibaly. Ma uno sforzo sarà fatto, almeno per non distaccarsi troppo dalle cifre attuali. Nelle prossime settimane si incontreranno a Dimaro il presidente De Laurentiis e il nuovo capitano del Napoli. Ci sarà modo di chiacchierare, anche in maniera informale, prima di un'offerta ufficiale parlando direttamente con l'agente, Fali Ramadani. L'intenzione della società è presentare un nuovo contratto quinquennale per il difensore senegalese, avvicinandosi a quei 6 milioni che guadagna oggi".