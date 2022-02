La Juve ha cominciato la semina per Nicolò Zaniolo con grande anticipo. In estate i bianconeri hanno in mente un grande colpo a centrocampo, magari un giovane italiano su cui costruire il futuro. Come riporta Tuttosport, i contatti con il romanista proseguono e l’ottimismo cresce. Non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma (scadenza 2024) e la sensazione che in estate possa essere sacrificato in nome del bilancio e di un maggior margine di manovra nella campagna acquisti è sempre più forte. La valutazione (40 milioni) non sembra spaventare a priori la Juventus.