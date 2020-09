Jeremie Boga è stato uno dei crack della passata stagione di Serie A. L’attaccante del Sassuolo è finito inevitabilmente sul taccuino dei maggiori club del nostro campionato, tra cui la Juventus che però non ha mai affondato il colpo. Più concreti gli approcci di Atalanta e soprattutto del Napoli, che studia l’offerta per far vacillare l’ad neroverde Carnevali. Come riporta il Corriere dello Sport, il club emiliano ha fissato il prezzo: servono 40 milioni di euro per portare via Boga dall’Emilia-Romagna.