Il Bayern Monaco bussa ancora alla porta della Juventus sul mercato. Un anno dopo aver acquistato per 67 milioni di euro il difensore olandese de Ligt (classe 1999 ex Ajax), i campioni di Germania puntano un altro calciatore bianconero: Dusan Vlahovic. Secondo Tuttosport, la Juve è disposta a cedere l'attaccante serbo (classe 2000 ex Fiorentina), ma non per meno di 80 milioni di euro.