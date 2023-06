Robertolascia il Liverpool. E in molti, nelle scorse settimane, hanno messo gli occhi su di lui, da quando Klopp aveva annunciato l'addio dell'attaccante brasiliano in scadenza di contratto. C'è chi ha fiutato il colpo a parametro zero e anche chi ci ha provato, ma la notizia di oggi è la sua nuova destinazione: l'Al-Ahli in Arabia Saudita. Né l'Inter, né la Roma, né la Juventus hanno deciso di puntare su di lui, che hanno firmato un contratto triennale fino al 2026 da ben 20 milioni di euro netti a stagione. Nei prossimi giorni visite mediche e firma.