Tra gli obiettivi di mercato della Juventus per rinforzare il reparto difensivo, c’è Nikola Milenkovic, in scadenza con la Fiorentina nel 2022. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, la dirigenza viola avrebbe ricevuto una prima offerta per il centrale: a presentarla il West Ham, ma la cifra di 20 milioni di euro non avrebbe soddisfatto Rocco Commisso.