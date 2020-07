Una volta raggiunta la salvezza aritmetica, la Fiorentina vorrà voltare pagina dopo una stagione fatta più di bassi che di alti, partendo dal mercato. Come riporta La Nazione, Barone e Pradè vorrebbero creare un tesoretto per arrivare a Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach accostato anche alla Juventus, rivelazione della Bundesliga e autore di 14 reti in campionato. La dirigenza viola vorrebbe sfruttare la cessione di Chiesa, per il quale il Manchester United sarebbe pronto ad offrire ben 70 milioni di euro. Da tenere monitorato anche il futuro di Vlahovic, obiettivo di mercato del nuovo Milan di Rangnick.