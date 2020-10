Dopo aver chiuso a distanza di un anno il colpo Chiesa, la Juventus continua a monitorare i giocatori che brillano in casa Fiorentina. Tra questi c’è Gaetano Castrovilli, centrocampista classe ’97 esploso nella stagione passato. Il club viola vuole blindarlo, credendo che l’azzurro possa diventare uno dei pilastri per il futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, Castrovilli sarebbe pronto legarsi a Firenze fino al 2025, con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro. La Juve osserva e resta alla finestra.