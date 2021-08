La Fiorentina oggi ha completato l'operazione Torreira con l'Arsenal, ma come spiega La Nazione ciò non significa che il club viola non continui a inseguire il sogno di riportare in Italia Miralem Pjanic. Il principale problema sarebbeUno stipendio annuo che magari la Juventus, interessata al gran rientro a Torino del bosniaco, potrebbe riuscire a garantirgli previa partenza di uno degli attuali centrocampisti di Allegri.