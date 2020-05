2









A Calciomercato.com, Fabrizio Romano ha rivelato la situazione relativa a Ferran Torres. "Ferran alla Juve piace da anni, ma lui vuole giocare titolare più possibile e in bianconero non avrebbe questa garanzia", le sue parole. ​Intanto, il Bayern Monaco è pronto a sfidare la Juventus I tedeschi fanno sul serio per il classe 2000 del Valencia e, secondo la Bild, sono pronti a mettere sul piatto una cifra vicino ai 40 milioni di euro. Lo spagnolo piace ai bianconeri che non hanno ancora stanziato un budget per il giocatore, il Bayern prova a mettere la freccia per farsi trovare pronto alla riapertura del mercato. Ferran Torres è uno dei giocatori entrati nei radar della Juve che che cerca profili giovani e di qualità.