Ferran Torres, giovane classe '99 del Valencia, potrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021. Infatti, secondo quanto riporta Deporte Valenciano, qualora si verificasse questa ipotesi il club spagnolo potrebbe scegliere tra due opzioni. La prima è la cessione, per almeno 40 milioni di euro. La seconda, invece, è la tribuna per una stagione, in attesa che scada il contratto. Sull'esterno spagnolo, c'è anche la Juventus, che però non è l'unico top club interessato: infatti, anche il Real Madrid ha messo Ferran Torres nel proprio mirino.