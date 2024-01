NELLA STESSA DIREZIONE



LE CIFRE

In casasi deve ancora smaltire il passo falso maturato nella sfida di ieri contro l'Empolil, con la squadra di Allegri che non è riuscita ad andare oltre l'1-1 in casa. L'espulsione di Milik al 15° minuto ha, inevitabilmente, compromesso l'andamento della gara, con i bianconeri che hanno praticamente giocato per tutta la partita con un uomo in meno. Ma non c'è tempo per continuare a pensare agli errori commessi, dato che tra meno di una settimana ci sarà il big match contro l'Inter da disputare, che potrebbe valere una stagione intera. In queste ore però, le attenzioni della dirigenza della Continassa sono proiettate anche suglirimanenti e dalle parti della Mole sono già stati messi a segno i primi colpi dell'anno.Il primo rinforzo per Allegri è Tiago Djalò, in arrivo dal Lille e che darà manforte al reparto arretrato della Juventus. Ma le sorprese potrebbero non essere terminate, perche la dirigenza guidata da Giuntoli e Manna sta già pianifcando nuove mosse. Una di queste è quella legata al brasilianoche è ormai ai ferri corti con la Lazio ed è pronto ad abbandonare la capitale a giugno prossimo, quando andrà in scadenza di contratto. E' proprio su questo che sta facendo leva la Juventus, forte del fatto che l'esterno di attacco si libererà a zero e questo si che è un assist d'oro per Madama. Anche il giocatore sembratanto che avrebbe giàStando a quanto emerso negli ultimi giorni infatti, la cifra che metterebbe d'accordo tutti si aggira attorno aiOra si attende solo che vengano perfezionati gli ultimi dettagli, dopodichè si potrà procedere con la, che potrebbe arrivare anche prima del termine della stagione in corso.