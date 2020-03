Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport si fa il punto sul mercato del Bologna e anche della Juventus. Il club rossoblù, secondo il quotidiano, avrebbe messo nel mirino il giocatore di proprietà della Juventus e in prestito al Genoa, Andrea Favilli. La proposta indirizzata ai bianconeri sarebbe di un prestito con diritto di riscatto. Quest anche per consolidare il rapporto tra i due club già nato tempo fa, con l'affare per l'attaccante Riccardo Orsolini. Il mercato scalda i motori già per la prossima stagione.