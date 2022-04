O la Juve o la cessione. Basta prestiti. Questo, in sintesi, il messaggio recapitato dall'agente di Nicolò Fagioli al club bianconero, dopo una stagione che ha visto il giovane centrocampista mettersi in bella mostra in Serie B con la maglia della Cremonese. Come sottolineato da Calciomercato.com, il classe 2001 si sente pronto per giocarsi le proprie chance alla corte di Massimiliano Allegri, che lo ha sempre ritenuto un ottimo prospetto, o in alternativa per tentare la scalata in un'altra squadra di livello. Il verdetto sul suo futuro, con tutta probabilità, arriverà dopo il ritiro estivo.