Nicolò Fagioli come contropartita per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Questa l'ipotesi suggerita da Il Messaggero, secondo cui il giovane centrocampista di proprietà della Juve, attualmente in prestito alla Cremonese, potrebbe rientrare nell'affare per convincere la Lazio a far partire il serbo in direzione Torino. I bianconeri, comunque, dovrebbero spendere almeno 60 milioni di euro e battere la concorrenza di PSG e Manchester United, i due club in pole per il Sergente. Fagioli sarebbe un acquisto gradito anche per Maurizio Sarri.