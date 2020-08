Una stagione tra alti e bassi per Fabiàn Ruiz, che anche quest'anno è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nel centrocampo del Napoli, prima con Ancelotti e poi con Gattuso. Se n'è accorta anche la Juventus, che secondo quanto riporta la stampa spagnola è uno dei club interessati all'ex centrocampista del Betis Siviglia che il Napoli ha portato in Italia per 30 milioni di euro. Per Fabiàn però la corsa sarà lunga, perché sul giocatore ci sono anche Inter, Real Madrid, Barcellona e Manchester City.