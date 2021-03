Il contratto di Aguero con il Manchester City scadrà a giugno e probabilmente non verrà rinnovato. Il trentaduenne argentino è stato accostato a diverse squadre, fra cui Inter e Juventus. La principale candidata all’acquisto dell’attaccante a zero doveva essere il Barcellona, la cui pista si è però raffreddata negli ultimi giorni.



Ora, secondo ESPN, ad essere in vantaggio su tutti è il PSG, nel quale giocano alcuni connazionali del Kun, come Di Maria, Icardi e Paredes, ai quali potrebbe aggiungersi anche il suo grande amico Messi, se non dovesse rinnovare con il Barça.