Il mercato della Juventus è in fermento soprattutto per ciò che riguarda le cessioni. Fabio Paratici sta lavorando per snellire la rosa dei bianconeri: partiranno certamente Mattia Perin e Marko Pjaca destinati a lasciare in prestito il club bianconero (che punta ad affari con obbligo/diritto di riscatto). Anche Mario Mandzukic è sul piede di partenza anche se il croato (che contro l'Udinese ha ricevuto i cori di una parte dello stadio) non ha fretta di decidere il suo futuro. Possibile addio anche per Emre Can che, come detto da Sarri, non si è più ripreso dopo l'esclusione dalla lista Champions.