Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutscheland, Emre Can avrebbe cominciato a muoversi per lasciare la Juventus. Il poco spazio riservatogli in questa prima metà di stagione da parte di Maurizio Sarri ha convinto il tedesco a partire e tornare in patria: infatti, secondo quanto dicono dalla Germania, Emre Can starebbe trattando un accordo con il Borussia Dortmund. Il mediano della Juventus sarebbe pronto anche a ridursi l'ingaggio pur di rendere effettivo questo trasferimento: ovviamente, resta ancora aperta la trattativa tra i due club, che al momento non sembrano essere entrati in contatto ufficialmente.