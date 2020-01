Emre Can fa spazio a Pogba. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, nei piani della Juve il centrocampista tedesco dovrà lasciare spazio alla stella del Manchester United che va in scadenza nel giugno 2021. Raiola ha già detto in diverse occasioni che Paul non è felice a Manchester e che questa sarà la sua ultima occasione ad Old Trafford. In estate sarà guerra tra Juve e Real Madrid ma Emre Can potrebbe lasciare subito i bianconeri.



LA SITUAZIONE - Il giocatore piace al Borussia Dortmund che in questi giorni darà il via alle trattative ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di José Mourinho che cerca un sostituto per l'infortunato Sissoko ed Emre Can farebbe esattamente al caso suo. La Juve è pronta a cedere l'ex centrocampista del Liverpool per una cifra tra i 30 ed i 35 milioni di euro.