Carlo Ancelotti continua a guardare in casa Juve per rinforzare il suo Everton. Sfumato l’assalto a Rabiot, che i bianconeri non hanno intenzione di cedere, i Toffees hanno ora messo nel mirino lo scontento per eccellenza, Emre Can. Il tedesco non nasconde una volontà, quella di lasciare la Juve, che è palese ogni giorno di più. Sarri non lo vede, non lo ha mai realmente considerato, escludendolo dalla lista Champions e tenendolo fuori anche in Coppa Italia.



LA PROPOSTA - Nonostante i malumori, la Juve continua a valutarlo da centrocampista di alto livello. Ci ha pensato il PSG, poi il Borussia Dortmund, ma le loro offerte non sono state considerate adeguate. Il centrocampista, a causa del suo passato al Liverpool, non avrebbe voluto ascoltare proposte da Manchester United (acerrima rivale dei Reds) e Everton (i “concittadini”) ma, secondo quanto riferito da calciomercato.com, gli ultimi sviluppi della sua vicenda in bianconero gli stanno facendo cambiare idea. L’Everton allora prepara un’offerta da 35 milioni di euro più bonus, molto vicina alle pretese della Juve. Manca poco, e tutti saranno contenti. Come ogni lieto fine impone.