Nel recente passato è stato accostato anche alla Juventus e il suo futuro è tutto da scrivere. Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea e in prestito al Lione, ha parlato a So Foot di cosa potrebbe accadere: "È difficile dire qualcosa su questo tema, perché non ho nuove informazioni a riguardo. Sono felice di fare bene il mio lavoro qui, vedremo a fine stagione".