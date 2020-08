Tra i reparti in cui la Juventus prova a puntellare la propria rosa, per offrire il miglior organico possibile al nuovo allenatore Andrea Pirlo, c'è la batteria dei terzini. Tra i nomi papabili c'è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, ma l'italobrasiliano si trova in cima alla lista di un'altra squadra: l'Inter. Lo ribadisce oggi Tuttosport, che specifica come il prezzo giri intorno ai 30 milioni di euro. Ad ogni modo la Juve per le corsie laterali sta seguendo altri giocatori, come Bellerin dell'Arsenal e Dest dell'Arsenal.