Emerson Palmieri non scalda particolarmente, Andrea Cambiaso è vicinissimo all'Inter. In attesa di capire come evolverà la situazione tra l'Udinese e Destiny Udogie, resta in pole Owen Wijndal per la fascia sinistra della Juve, che in quella zona di campo spera di poter cedere Alex Sandro o Luca Pellegrini. Il classe 1999 olandese è da tempo nei radar del club bianconero, che parla di lui con il team di Mino Raiola da almeno un anno. Come riportato da Calciomercato.com, l'opzione torinese resta forse la preferita dal giocatore e dal suo entourage, ma c'è da accontentare le pretese dell'AZ Alkmaar che sotto i 15 milioni di euro non vorrebbe scendere nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Passi decisi sono già stati compiuti, l'ultimo tentativo della Signora era ancora però distante dalle richieste, poco più di 10 milioni di euro bonus inclusi. Si lavora, si tratta. Ma prima la Juve deve comunque fare spazio.