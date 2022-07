La Juve resta sempre vigile sul mercato, soprattutto per capire se si potranno ‘sfruttare’ altre situazioni low cost, come capitato per i casi Di Maria e Pogba. In realtà un profilo interessante ci sarebbe e questa volta porterebbe in Spagna, precisamente a Barcellona. Nella sessione invernale infatti, Madama aveva messo gli occhi su Ousmane Dembelè che, in un primo momento sembrava essere in uscita dal club catalano, ma che ora ha ufficialmente accettato il rinnovo di contratto al ribasso.