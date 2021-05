L’arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma cambierà anche determinati equilibri di mercato. Lo sbarco dello Special One può giocare a favore per Damsgaard, gioiellino della Sampdoria seguito anche dalla Juventus e dall’Inter. Come riporta Tuttosport, il centrocampista blucerchiato era seguito dal Tottenham quando il portoghese era ancora in carica, adesso può rientrare nei possibili obiettivi della nuova Roma. Il prezzo? La Samp lo valuta almeno 20 milioni di euro, pretendenti avvisate.