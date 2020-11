Arkadiusz Milik era un obiettivo della Juventus finché Maurizio Sarri sedeva sulla panchina bianconera. Poi però con l'arrivo di Andrea Pirlo sono cambiati i piani, a Torino è arrivato Alvaro Morata e l'attaccante polacco è rimasto fuori rosa al Napoli. Milik è in scadenza e insieme col club partenopeo sta studiando una cessione, chiaramente in saldo essendo in scadenza, per gennaio: a fare l'elenco delle squadre interessate è Calciomercato.com, si tratta di Roma e Inter qua in Italia, ma ci sono diversi club esteri come Tottenham, Atletico Madrid, Siviglia e Newcastle.​