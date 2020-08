C'è anche il nome di Luis Suarez tra gli attaccanti seguiti dalla Juventus per sostituire Gonzalo Higuain. Il Pistolero è stato acquistato dal Barcellona nell’estate del 2014. dal Liverpool per una cifra vicina ai 75 milioni di sterline. L’attuale contratto dell’uruguaiano con il club catalano è in scadenza al 30 giugno 2021 e prevede uno stipendio annuale netto di 15.080.000 €, che lo rendono il terzo giocatore più pagato della squadra, dietro Messi e Griezmann.