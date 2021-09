Nella relazione finanziaria presentata dal club bianconero è stata comunicata anche la cifra pagata al Santos per l'attaccante brasiliano: 5,4 milioni di euro. Un colpo in prospettiva per i bianconeri che si sono assicurati il talento brasiliano in scadenza tra pochi mesi. Così Cherubini e la dirigenza bianconera lo ha strappato alla concorrenza.