La Juventus sta cercando di cedere Miralem Pjanic. Il centrocampista bianconero ha un accordo di massima con il Barcellona e i blaugrana sarebbero la sua meta preferita. La Juve lo valuta 40 milioni di euro ma è pronta a scambiarlo con il Barça solo se Arthur prenderà un aereo per trasferirsi a Torino. Al momento il brasiliano resta fermo sulle sue convinzioni. Non vuole lasciare in alcun modo il club catalano e per questo il trasferimento di Pjanic resta in stand-by. Il bosniaco piace anche a Chelsea e PSG.