Tra i tanti obiettivi di mercato della Juventus avvolti nel fascino c’è anche Eduardo Camavinga, vero crack del Rennes che da un anno a questa parte sta rubando la scena dei giovani più talentuosi sulla piazza. Il suo futuro è scritto, è destinato ad un grande club e l’apprezzamento di quest’ultimi va in questa direzione. Comer riporta RMC Sport, il centrocampista francese ha dichiarata in un’intervista di essere lusingato dall’interesse del Real Madrid, ma vuole attendere la fine della stagione per prendere una decisione sul suo futuro.