Aaron Ramsey potrebbe essere il primo giocatore a lasciare la Juventus in estate. Il centrocampista gallese non ha mai convinto fino in fondo anche, e soprattutto, a causa dei continui problemi fisici che hanno caratterizzato tutta la sua carriera. Una delusione che potrebbe trasformarsi in una plusvalenza piena, essendo arrivato a parametro zero dall'Arsenal. Su Ramsey è sempre vivo l'interesse del West Ham, che in questo momento è il club in vantaggio per il gallese.